Nuoto, il Garden dice "33" al Campionato italiano AICS: gli atleti premiati

Weekend da incorniciare, quello appena trascorso, per la squadra agonistica del Garden scesa in vasca a Riccione da venerdì a domenica per il Campionato Italiano AICS “Sport in Fiore”. In gara tutti gli atleti della Polisportiva, dai più piccoli Esordienti ai più grandi Assoluti per un totale di 33 medaglie conquistate (9 ori, 12 argenti, 12 bronzi) e 29 record sociali, un grandissimo bottino che evidenzia un importante miglioramento generale. I tecnici del Garden sono più che soddisfatti per come i ragazzi abbiano affrontato le gare, con impegno e dedizione da parte dei più grandi e con tanto divertimento da parte dei più piccoli. Prossimo appuntamento, nei prossimi weekend con le qualificazioni regionali degli Esordienti B e A.

I record e le medaglie della squadra:

Medaglie d’oro:

Pierfrancesco Rinaldi, 100 farfalla in 1’42”31

Federico Ferraro, 200 misto in 2’53”99

Linda Anelli, 100 rana in 1’45”89

Federico, Ferraro 100 rana in 1’31”00

Lorenzo Battazza, 100 farfalla in 1’01”19

Sveva Righetti, 50 farfalla in 58”28

Ginevra Righetti, 50 farfalla in 38”47

Mariavittoria Tomassini, 100 dorso in 1’27”19

Pierfrancesco Rinaldi, 100 stile 1’18”36

Medaglie d’argento:

Lorenzo Tomassini, 50 rana in 37”82

Giorgia Genghini, 100 dorso in 1’10”23

Vanessa Rodolfo, 50 dorso in 1’00”45

Mariavittoria Tomassini, 50 dorso in 41”74

Blu Celli, 50 dorso in 1’02”18

Mattia Eretta, 50 dorso in 53”37

Vanessa Rodolfo, 50 stile in 1’10”09

Sveva Righetti, 50 stile in 49”19

Raffaele Braca, 50 stile in 49”65

Giorgia Genghini, 100 farfalla in 1’07”16

Pierfrancesco Rinaldi, 50 farfalla in 42”02

Federico Ferraro, 100 stile in 1’09”09

Medaglie di bronzo:

Andrea Innamorati, 50 rana in 1’02”23

Gabriel Cufi, 50 rana in 44”78

Jin Yangkun, 200 misto in 2’48”23

Giulia Leonardi, 50 dorso in 41”78

Mariavittoria Tomassini, 50 stile in 38”28

Mattia Eretta, 50 stile in 51”33

Blu Celli, 50 stile in 59”71

Lorenzo Boga, 200 dorso in 2’16”57

Viola Biagini, 50 farfalla in 41”33

Thomas Oldani, 100 dorso in 1’25”77

Jin Yangkun, 100 dorso in 1’14”94

Linda Anelli, 100 stile in 1’21”23

Record sociali:

Sveva Righetti, 50 rana (Esordienti C)

Linda Anelli, 50 rana (Esordienti B)

Ginevra Righetti, 100 farfalla (Esordienti B)

Federico Ferraro, 100 farfalla (Esordienti B)

Giorgia Genghini, 100 dorso (Ragazze)

Enea Ulqinaku, 100 rana (Assoluti)

Federico Ferraro, 200 misto (Esordienti B)

Mariavittoria Tomassini, 50 dorso (Esordienti B)

Lorenzo Battazza, 50 stile (Ragazzi)

Davide Spinelli, 50 stile (Assoluto)

Isotta Righetti, 50 stile (Esordienti A)

Linda Anelli, 100 rana (Esordienti B)

Federico Ferraro, 100 rana (Esordienti B)

Giorgia Genghini, 100 farfalla (Ragazze)

Lorenzo Battazza, 100 farfalla (Ragazzi)

Sveva Righetti, 50 farfalla (Esordienti C)

Ginevra Righetti, 50 farfalla (Esordienti B)

Giovanni Renzi, 50 farfalla (Esordienti A)

Mariavittoria Tomassini, 100 dorso (Esordienti B)

Jin Yangkun, 100 dorso (Esordienti A)

Lorenzo Boga, 100 stile (Juniores)

Davide Spinelli, 100 stile (Assoluti)

Federico Ferraro, 100 stile (Esordienti B)

Lorenzo Tomassini, 100 stile (Esordienti A)

Giorgia Esposito, 50 rana (Ragazze)

Enea Ulqinaku, 50 rana (Assoluti)

Valentina Bonatti, 200 stile (Assoluti)

Giorgia Genghini, 200 farfalla (Assoluti)

Giovanni Rinaldi, 200 farfalla (Assoluti).