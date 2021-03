Nuoto Paralimpico, Torsani si regala due pass per gli Assoluti Estivi FINP

Proseguono le soddisfazioni per la squadra del Nuoto Paralimpico della Polisportiva Riccione, che nel fine settimana è stata impegnata a Brescia nella tappa di qualificazione interregionale agli Assoluti Estivi FINP. Leonardo Torsani, classe S8, ha raggiunto i tempi limite per partecipare ai Campionati Assoluti estivi di Nuoto Paralimpico sia nei 400 stile libero, sia nei 100 dorso, facendosi così da solo il migliore regalo nel giorno del suo compleanno, festeggiato in vasca insieme ai compagni e al delegato regionale FINP e referente Nuoto Paralimpico Polisportiva Riccione, Ilario Battaglia che li ha seguito nella trasferta lombarda.

Da registrare anche le buone prove di Marco Lijoi (fresco campione italiano nei 100 rana classe S12), che ha sfiorato il tempo di qualificazione nei 100 stile libero restando però sopra al tempo limite di un secondo e mezzo. Torna con un ottimo tempo anche Virginia Cremonini (classe provvisoria S7) che ha migliorato il suo personale nei 50 stile. Per entrambi, ci sarà presto una nuova possibilità di cimentarsi in vasca e staccare il pass per gli Assoluti.

“Sono molto soddisfatto delle prestazioni degli atleti – commenta Ilario Battaglia -. Il progetto paralimpico va avanti, aspettando che tutti gli atleti della squadra ritornino a gareggiare e vengano classificati. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno alla Polisportiva Riccione, che mi ha permesso di rappresentare il nuoto paralimpico in Italia insieme ai nostri atleti. Un’immensa soddisfazione, che si va ad aggiungere alle eccellenze già riconosciute a Polisportiva, nonché a Riccione come città dello sport”.