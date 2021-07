Nuoto, un super Garden alle finali regionali esordienti

Ancora un Garden protagonista in vasca per le finali Regionali Esordienti A, concluse mercoledì alla piscina Gianni Gambi di Ravenna nella vasca da 50 metri. Tra gli atleti della Polisportiva spicca il podio di Lorenzo Tomassini che ottiene il terzo posto nella distanza dei 200 metri stile libero, con il tempo di 2’22”03, migliorando persino il record sociale che resisteva dal 2008. Molto bravi tutti i partecipanti alle gare che hanno messo impegno e concentrazione in ogni singola prova, oltre al record menzionato precedentemente, si aggiungono i record sociali di Cristian Piccininni che ne fa 3 su 3, nei 400 stile libero, 200 farfalla e 200 dorso, Yangkun Lino nei 400 misti ed infine ancora Lorenzo Tomassini nei 100 stile libero. Risultati che concludono la parte ufficiale della stagione di gare da parte di tutti gli Esordienti A e B, che hanno raccolto grandi risultati individuali con le 11 medaglie Regionali e con il piazzamento degli Esordienti B come secondi tra le femmine e terzi tra i maschi in tutta la regione Emilia-Romagna.

Questi risultati sono stati merito dell’impegno quotidiano da parte dei ragazzi e soprattutto della disponibilità e possibilità che tutta la squadra ha avuto nel potersi allenare in un momento così difficile e complesso, presso il Garden Sporting Center.

Riepilogo Finali Esordienti B:

Righetti Ginevra

100 RA 1'51"00 (11°)

100 SL 1'22"10 (7°)

100 FA 1'31"90 (1°)

Tomassini Maria Vittoria

100 MX 1'29"20 (2°)

100 DO 1'28"00 (3°)

50 DO 39"20 (1°)

Anelli Linda

100 MX 1'31"20 (3°)

50 SL 35"70 (4°)

100 SL 1'20"20 (5º)

Ferraro Federico

200 SL 2'29"50 (2°)

100 SL 1'11"70 (2°)

200 MX 2'50"20 (1°)

Oldani Thomas

100 RA 1'34"30 (3°)

100 SL 1'13"40 (6°)

100 FA 1'22"30 (3°)

Rinaldi Pierfrancesco

50 FA 39"60 (12°)

100 SL 1'18"30 (13°)

100 FA 1'32"20 (6°)

Casanova Thiago

50 FA 42"00 (21°)

50 DO 42"72 (25°)

Riepilogo Finali Esordienti A:

Tomassini Lorenzo Maria

50 SL 29”25 (7º)

100 SL 1’02”94 (4º) Record Sociale

200 SL 2’22”03 (3º) Record Sociale

Piccininni Cristian

400 SL 5’06”99 (4º) Record Sociale

200 FA 2’53”98 (5º) Record Sociale

200 DO 2’44”41 (6º) Record Sociale

Yangkun Jin

100 FA 1’19”33 (18º)

400 MX 6’16”75 (9º) Record Sociale

200 MX 2’47”01 (8º)

Alessandri Achille

100 SL 1’07”22 (16º)

200 SL 2’27”84 (10º)

200 MX 2’50”40 (12º)

Luciani Francesco

200 FA 2’55”34 (6º)

Medaglie d’oro: 3

Medaglie d’argento: 3

Medaglie di bronzo: 5

Classifica generale femmine Esordienti B: 2ª

Classifica generale maschile Esordienti B: 3ª

Record Sociali: 6