Omag Consolini, Alessia Bolzonetti si presenta: "Porto grinta e determinazione. Il 3 come un quadrifoglio"

Alessia Bolzonetti, schiacciatrice classe 2002, la serie A se l’è guadagnata sul campo con l’Igor volley di Trecate. La carriera di Alessia inizia all'età di 8 anni, nella sua città natale in provincia di Lodi, poi il trasferimento nella Properzi Volley Lodi. Un’esperienza errante la sua: prima a Crema per due anni, poi a Modena nella Scuola Anderlini, infine nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia delle “farfalline.” E quest’anno la Consolini sarà la sua nuova famiglia per il primo anno lontana da casa.

“Sono molto contenta di questa scelta - le prime parole della nuova giocatrice di San Giovanni -, e sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e anche un pochettino agitata (in positivo) perché non so cosa mi aspetta dato che per me è tutto nuovo ed è il mio primo anno fuori dal giovanile e in questa serie. Non vedo l’ora di conoscere questa realtà, le compagne, l’allenatore, lo staff e tutti.”

La classe '02 porterà energia al servizio della squadra, ma c'è un aspetto che vorrà migliorare: “Sicuramente porterò la mia grinta e la mia determinazione e vorrei migliorarmi nella lettura del gioco”.

Tra coda e treccia durante le gare, tutta la vita la prima opzione: “Cerco di mantenere la calma anche si tratta di partite importanti, sono tranquilla fino ai 10 minuti di attacchi nel riscaldamento e poi mi scateno. Coda tutta la vita, piastrata!”.

Guai a toccarle il suo numero: “Il 3 è il mio numero portafortuna, spero non lo voglia nessun’altra perché è come un quadrifoglio, dunque spero non lo prenda proprio nessuno!”.

Sarà difficile per la nuova schiacciatrice dell'Omag resistere alle tentazioni culinarie del suo nuovo territorio: “Accipicchia, il cibo della Romagna fa invidia, ovviamente assaggerò tutto e non sono per niente sicura di riuscire a resistere alle tentazioni romagnole anche perchè 'I love food!'".