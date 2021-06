Omag Consolini, confermata Sara Ceron: "Dobbiamo superare i traguardi dell'anno scorso"

"La Consolini ha una bella caratteristica che è quella di considerare le ragazze come persone ancora prima che come atlete e questo ti permette di lavorare in serenità"

La sua conferma era tanto attesa: Sara Ceron ha scelto di rimanere ancora a San Giovanni anche nella prossima stagione.

La giocatrice classe '93 torna sulla passata stagione, sottolineando ciò che è mancato più di tutto alla squadra: “Sicuramente è mancato il calore dei nostri "nipoti". Da avversaria ho sempre ammirato il grande pubblico presente negli spalti di San Giovanni sempre molto presente e attivo e sempre rispettoso di tutti e spero tanto che quest'anno si possa ricreare di nuovo quella bella atmosfera che è di certo un valore aggiunto. Quello appena trascorso è stato un anno molto impegnativo per i numerosi periodi di pausa intervallati a periodi intensi di partite da giocare e da recuperare. Se da un parte questo è stato stancante sia fisicamente che mentalmente dall'altra ci ha insegnato a mantenere alta la concentrazione in allenamento e a spingere anche quando alla domenica non si andava in campo, rimanere sempre attaccati all'obiettivo anche quando i periodi di pausa erano molto lunghi.”

Una parola descrive il club marignanese, afferma Ceron: “Famiglia, la Consolini ha una bella caratteristica che è quella di considerare le ragazze come persone ancora prima che come atlete e questo ti permette di lavorare in serenità dando il massimo per essere riconoscenti a tutte le persone che si impegnano per creare questo bel clima.”

Per 'ammazzare' il tempo nel tragitto verso i campi avversari, la classe '93 si ingegna così: “Per le trasferte in pullman solitamente porto via qualcosa da leggere, da studiare quando ho qualche Master da portare avanti e il computer per guardare qualche serie tv. Spesso, però, non utilizzo niente di tutto questo perché ci perdiamo in chiacchiere tra compagne.”

Infine, i desideri per la stagione che verrà: “Mi piacerebbe molto rivedere i miei genitori sugli spalti perché in tutti questi anni da “vagabonda” mi hanno sempre seguita in tutta Italia. Dal punto di vista pallavolistico spero che si crei un bel gruppo per lavorare e crescere insieme e perché no superare i traguardi dell’anno scorso.”