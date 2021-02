Ottimo bottino per il Pura Vida di Riccione nell’Open di Forlimpopoli di Beach Tennis

Oro per Giulia Renzi nel doppio misto con Emanuele Rocchi e per Valentina Pecci con Gaia Albini nel doppio femminile, bronzo per Giorgia Cancellieri, argento per Mattia Tommasoli ed Alberto Gorini

Brillanti risultati per i portacolori del Pura Vida nell’ultimo week-end, nel torneo nazionale Open di beach tennis del Campo Centrale di Forlimpopoli. Vediamo nel dettaglio il bottino del team riccionese. Oro per la new entry Giulia Renzi nel doppio misto in coppia con Emanuele Rocchi. Nel doppio femminile è arrivato un altro oro, questa volta vinto da Valentina Pecci in coppia con Gaia Albini, sempre nel doppio femminile bronzo per Giorgia Cancellieri in coppia con Camilla Spadoni. Altra importante medaglia d’argento, questa volta nel tabellone dei 4.1, per una coppia tutta targata Pura Vida nel doppio maschile con Alberto Gorini e Mattia Tommasoli. Nel complesso cinque portacolori della società riccionese hanno guadagnato una medaglia, a testimonianza della qualità delle prestazioni. “Finalmente stiamo raccogliendo i frutti del gran lavoro svolto negli ultimi mesi” dicono i tecnici del Pura Vida, Emanuela Donati e Max Sforza.