Pallavolo, convocate 28 azzurre per Nations league di Rimini

E' stata comunicata lunedì alla FIVB la lista delle 35 persone di delegazione della nazionale italiana femminile (28 giocatrici e 7 persone di staff) per la Volleyball Nations League 2021, che si giocherà a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno. Entro l'11 maggio l'elenco totale della delegazione verrà ridotto a 25: il numero massimo di persone per squadra, al quale sarà consentito entrare nella bolla della VNL. Per il torneo femminile l'entrata nella bolla è prevista per venerdì 21 maggio, mentre le gare prenderanno il via martedì 25 maggio.

L'Italia, che non è qualificata di diritto alla Final-Four, sarà guidata nella competizione dal tecnico Giulio Bregoli, assistito da Matteo Bertini. Così la Federazione italiana pallavolo (Fipav). La Federazione ricorda inoltre che "nel corso del torneo solo una sola volta (9 giugno) sarà consentito sostituire fino a sei membri presenti nella bolla. Contemporaneamente all'entrata, lo stesso numero di persone della delegazione dovrà abbandonare la competizione".

La lista completa delle giocatrici convocate: Indre Sorokaite, Francesca Bosio, Alessia Gennari, Sara Bonifacio, Ofelia Malinov, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Anastasia Guerra, Sarah Fahr, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Camilla Mingardi, Marina Lubian, Rachele Morello, Chiara De Bortoli, Alessia Mazzaro, Rebecca Piva, Ilaria Battistoni, Eleonora Furlan, Giulia Melli, Sofia D'Odorico, Federica Squarcini,Eleonora Fersino, Loveth Omoruyi.

(fonte Dire)