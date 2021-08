Pallavolo, estate in "Azzurro" per l'atleta Diego Frascio: successo per la Dinamo

Pallavolo. Grande soddisfazione in casa Dinamo e per tutto il movimento del volley provinciale riminese e ravennate. Il giovane Diego Frascio, infatti, ha ricevuto la convocazione per la selezione nazionale allievi che si terrà dal 10 al 18 agosto, presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle a Bracciano in un collegiale nazionale con i migliori giovani talenti del 2006, agli ordini del tecnico Monica Cresta e sotto lo sguardo attento del direttore Tecnico Julio Velasco.

Il 15enne opposto della Dinamo, in prestito dalla società Porto Robur Costa, nell’ultima stagione, ha giocato, sotto la guida di Andrea Fortunati in U17, 1 Divisione e U15 con la quale ha conquistato la finale regionale.