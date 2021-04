Partito il tabellone finale nel trofeo nazionale di tennis “Città di Bellaria”

Primi match nel tabellone finale del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile che va in scena sui campi del Circolo Tennis Venustas. In bella evidenza all’esordio nel main-draw le giovani dei Club riminesi, autrici anche di “positivi”, come Diana Rolli (Gt Rivazzurra), Greta Vagnini (Tc Viserba), ed Evelyn Amati (Ct Casalboni), esordio positivo anche per la forlivese Sofia Pollice (Tennis Villa Carpena), Veronica Tosi (Ct Cicconetti) ed un’altra giovane in notevole ascesa come Chiara Bartoli (Ct Cesena).

1° turno: Diana Rolli (3.2)-Viola Angelini (2.8) 7-5, 2-6, 6-1, Greta Vagnini (3.1)-Anita Picchi (2.8) 6-3, 6-1, Sofia Pollice (3.3)-Elena Martinelli (2.8) 6-2, 6-3, Azzurra Cremonini (3.3)-Ilaria Morgillo (2.7) 6-2, 6-2, Veronica Tosi (3.3)-Caterina Pruccoli (2.8) 6-3, 4-4 e ritiro, Elena Scardovi (2.8)-Chiara Giorgetti (3.1) 7-5, 6-2, Chiara Bartoli (3.1)-Ludovica Azzolini (2.8) 2-6, 6-1, 6-4, Evelyn Amati (3.1)-Sveva Azzurra Pansica (2.8) 7-5, 6-2.