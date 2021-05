Passa il Giro d'Italia Under23, chiudono le strade di Misano

Giovedì 3 giugno, in occasione della tappa inaugurale, il Giro d’Italia Under 23 toccherà anche Misano Adriatico. L'importante corsa giovanile, in partenza da Cesenatico, interesserà il territorio misanese nel tratto finale della tappa, arrivando da Coriano in direzione Riccione. Le strade coinvolte nel passaggio, previsto nel pomeriggio, sono Via San Clemente e Via Scacciano, sulle quali verrà interdetta la circolazione stradale dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Il Presidio della Polizia Locale si adopererà per rendere minimi i possibili disagi e consentire il transito e gli attraversamenti il più a lungo possibile, in relazione alle prioritarie esigenze di sicurezza.