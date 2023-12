Emozioni e spettacolo al Playhall per il Gran Galà di Natale di pattinaggio

In scena al Playhall di Riccione il Gran Galà di Natale, organizzato dal Pattinaggio Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. Alla presenza di 900 spettatori, tutti i 250 atleti della società riccionese hanno dato vita a una narrazione straordinaria, tratta dal romanzo “Kafka e la bambola viaggiatrice”.

La partecipazione più attesa è stata quella dei campioni mondiali di pattinaggio: Rebecca Tarlazzi, 16 volte campionessa mondiale e la coppia danza Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, campioni mondiali 2023 senior (Roberta è anche campionessa mondiale nella solo dance), che si sono esibiti in diversi momenti della serata in performance indimenticabili.

Il galà ha visto un’anteprima dedicata agli ospiti di Cuore21 Centro21, che hanno scaldato l’atmosfera con la loro energia contagiosa, insieme alla scuola di danza della maestra Lara Giorgetti e ad un assaggio delle prestazioni dei campioni mondiali. Lo show poi ha avuto seguito in un racconto fantastico dove tutte le formazioni riccionesi, i campioni mondiali e la società Viserba Monte hanno incantato il pubblico con performance straordinarie, dalle coreografie coinvolgenti e dai costumi spettacolari.

La presidente di Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei ha ringraziato il Comune di Riccione e in particolare gli assessori Imola e Zoffoli, la vice-sindaca Villa, il presidente del consiglio comunale Gobbi e l’ufficio sport per la collaborazione e la presenza all’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto lo staff di collaboratori e insegnanti, così come al sostegno di numerosi sponsor.