Per la Boxe Polisportiva Riccione en plein sul ring di Salerno

È stata una grande trasferta per la Boxe Polisportiva Riccione quella che nel fine settimana ha visto salire sul ring di Salerno gli atleti Erica Montalbini e Cristian Karol Harpula, accompagnati dal tecnico Ivan Cancellieri. Alla palestra Brick01, i pugili hanno incrociato i guantoni per il Memorial Gianluca Cinicolo, organizzato dalla Demolition Boxing Gym di Cesenatico e Bologna, in collaborazione con la società Metropolis di Salerno e riconosciuto dalla FPI, in ricordo dell’ingegnere meccanico e Tenente dell’Aeronautica di stanza a Forlì scomparso in un tragico incidente stradale nel 2015, a soli 36 anni, mentre tornava nella sua adorata Salerno. Amante dello sport, veniva chiamato da tutti il Tenente buono perché era costantemente impegnato nel sociale, soprattutto a favore dei bambini.

Per i pugili riccionesi sono arrivate due vittorie su due incontri. Erica Montalbini nella categoria Elite femminile 64 kg ha avuto la meglio su Ilaria Sallusti (ASD L’Aquila Boxe 1966). Per Cristian Karol Harpula, che ha battuto Domenico Grillo (ASD Medaglie D'Oro) nella categoria Schoolboy 60 kg, è arrivato anche il premio come migliore pugile della riunione.

“Un test importantissimo per entrambi i nostri atleti – spiega il tecnico Ivan Cancellieri - molto utile per Harpula in vista delle finali dei Campionati Italiani Schoolboy che si tengono in Abruzzo dal 23 al 25 ottobre e per Montalbini, in preparazione al campionato WBL al quale parteciperà a Pompei dopo la convocazione nella squadra dell’Emilia Romagna. Ai ragazzi dico sempre ‘Dai de gas!’ e questa volta l’hanno dato davvero, concludendo due match perfetti. Un ringraziamento particolare va poi a Rino Elefante, anima e cuore del meraviglioso Memorial Cinicolo”.