Pino Dragons Basket Firenze-RivieraBanca Basket Rimini, romagnoli a caccia di riscossa

In vista della trasferta contro Pino Dragons Basket Firenze c'è voglia di riscossa per il RivieraBanca Basket Rimini che dopo aver archiviato la sconfitta contro l'Empoli torna sul parquet con l'obiettivo di giocare una buona partita. "Lunedì - ha spiegato coach Massimo Bernardi - abbiamo fatto del lavoro di scarico che era già previsto col preparatore e poche cose di campo: un paio di situazioni di difesa e poi tiro. Martedì mattina riunione videoin gran parte dedicata alla partita di domenica, giocata male e persa, dalla quale dobbiamo ripartire con grandi insegnamenti per il futuro, ma anche un'occhiata a Firenze. Nel pomeriggio un bell'allenamento e per fortuna mercoledì abbiamo la possibilità subito di riscattarci e mettere in atto quello che è il nostro consueto modo di stare in campo."

I giocatori rientranti cosa porteranno in più alla squadra per le prossime partite?

"Non aspettiamoci niente perchè Rossi torna ad allenarsi dopo più di 20 giorni, ho visto Mladenov tirare molto bene... magari poteva darci una mano domenica! Sono ragazzi giovani, la situazione di Mladenov non sembrava ottimale prima di Empoli ma credo che mercoledì possa dare un piccolo contributo. Per quanto riguarda Bedetti vediamo di recuperare bene il suo piede, ci verrà molto utile la sua grinta e determinazione nel prosieguo del campionato."

S'è aggiunto il recupero contro Imola ad un calendario già molto fitto. Il fatto che Rossi e Mladenov tornino a disposizione ti dà più alternative.

"Bedetti tornerà con noi ad aprile, speriamo di mettere Rossi e Mladenov in una discreta condizione di modo che ci diano una mano. In effetti le partite sono tante, ma pensiamone una alla volta: ora abbiamo bisogno di ricominciare il cammino con una bella prestazione a Firenze."