Pioggia di medaglie per il taekwondo San Marino e il taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione in Albania

Trasferta più che positiva al 6° tirana Trophy 9° top Tirana Open international taekwondo tournament andato in scena lo scorso sabato con oltre 500 iscritti provenienti da 12 paesi diversi. Per il taekwondo Olimpic Cattolica presente Andreas Miserendino 11 anni categoria cadetti 37 kg cinture verdi blu . Andreas supera con parecchi punti di scarto tutti e 4 gli avversari: ottavi Mohamed Anas Ahmeo Kosovo. Quarti Daylan Mert Cobat Tirana semifinale Popov Aleksandar Montenegro ed in finale Brusha Bernt partizan tkd Albania . Dice il maestro Davide Berti di Andreas: al di là delle sue indubbie doti fisiche con la dedizione ed il sacrificio in questo anno con tutte le restrinzioni a causa del covid ha sempre trovato le motivazioni per allenarsi giornalmente e si merita di raccogliere i primi riultati che fanno ben sperare per le ripartenze anche delel competizioni italiane che avverrano ad ottobre.

1 oro 1 argento e 3 bronzi per il taekwondo San Marino fesam dirette dal maestro Secondo Bernardi. Primo posto per Daniele Leardini 80 kg senior cinture nere argento per Achille Tentoni cadetti cinture rosse e nere 37 kg , bronzo per Michele Ceccaroni (Senior -68kg) cinture nere, Thomas Albani(Cadetti -33kg) rosse e nere, Federico Amati (Cadetti -41kg cinture rosse nere ) Al momento difficile prevedere prossime competizioni, probabilmente ad ottobre e a Busto Arisizio prossimo novembre un Open d’ Italia G1 con ranking olimpico organizzato dalla federazione italiana taekwondo .