Positività al Covid nel gruppo di Riviera Banca - Rinascita Basket Rimini

Riviera Banca - Rinascita Basket Rimini ha comunicato, attraverso una nota stampa, che sono emersi alcuni casi di positività al Covid-19 sia nel gruppo squadra che nello staff tecnico. "La situazione viene monitorata costantemente in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini dell'AUSL Romagna, che ringraziamo sentitamente per la tempestività e il sostegno" spiegano dalla società e, allo stesso tempo, sottolineano che "in questo momento delicato, metteremo, come sempre, al primo posto la salute e la scrupolosa attenzione alle regole e ai protocolli di Ausl e Fip, non appena ci saranno indicazioni più specifiche sarà nostra premura comunicarle".