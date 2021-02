Presentato il Team Gresini, Bulega in Moto2: "Siamo carichi e abbiamo lavorato tanto"

Presentato oggi, per la prima volta in diretta streaming, il nuovo progetto Gresini Racing per quel che riguarda le squadre Moto2 e Moto3. Una presentazione senza dubbio atipica causa la mancanza del motore della squadra Fausto Gresini, ancora alle prese con un lungo ma continuo recupero dopo il ricovero ospedaliero a fine 2020 per Covid-19. Una mancanza che si è fatta ovviamente sentire, ma che non ha fermato il Team Gresini dal portare avanti al meglio la preparazione dei due progetti molto cari al suo Team Principal. Due progetti molto diversi, ma da quest’anno accomunati da una bandiera italo-indonesiana in entrambe le categorie grazie ai sodalizi con MP1e Federal Oil. Il neonato Indonesian Racing Team Gresini Moto3 ha sicuramente preso la scena con un cambio radicale sia nei colori che nelle grafiche. Un nuovo abbinamento rossonero che farà sicuramente colpo sulla griglia cadetta e con due piloti “rodati” e pronti a giocarsi le posizioni di vertice di una delle categorie più combattute delle due ruote. Sia Jeremy Alcoba che Gabriel Rodrigo hanno passato l’inverno ad allenarsi: il Rookie 2020, che ha chiuso la passata stagione col primo podio in carriera, ha voglia di consolidare la crescita e orbitare in zona podio con costanza, mentre per l’argentino è tempo di svolte con il titolo Moto3 che deve essere obiettivo concreto.

“Il primo desiderio - ha spiegato Jeremy Alcoba - è ovviamente che il boss recuperi, mentre sulla stagione la speranza è che il Covid ci lasci correre e che il calendario si mantenga tale: la voglia di scoprire nuovi circuiti è tanta. L’obiettivo sarà migliorare soprattutto il sabato già che abbiamo fatto fatica nel 2020 e in gara puntare sempre al top5, magari in un’annata condita da qualche vittoria. Patiamo sempre un po’ il tema aerodinamico e di peso, ma siamo pronti per lavorare e lottare per le primissime posizioni. Sulla moto che dire, il cambio cromatico mi ha lasciato basito… Ero abbastanza affezionato ai colori classici, ma devo dire che è assolutamente accattivante il nuovo aspetto della Honda”.



“Dopo un 2020 così intenso e con tanti problemi - ha aggiunto Gabriel Rodrigo -avevo bisogno di mettermi tutto alle spalle. Reset fatto, soprattutto a livello mentale e adesso c’è tantissima voglia di ripartire: l’obiettivo è lottare per il titolo ed essere un contendente vero. Lavoreremo duramente nei test pre-season per essere pronti. Il reset non è stato solo mentale, ma anche grafico con tutto nuovo, dai colori al mio numero. La cosa più importante sarà avere Fausto con noi il prima possibile, perché abbiamo bisogno di lui”.

Una nuova avventura è pronta a cominciare anche nella classe Moto2, con il Team Federal Oil Gresini in una veste totalmente rinnovata. Tantissimo lavoro in pre-season sia per i piloti che per un team in gran parte rinnovato con due nuovi Capo Tecnici (Donatello Giovanotti per Bulega e Marco Urani per Di Giannantonio). Per Nicolò Bulega sarà l’anno della consacrazione in Moto2 alla ricerca di quella continuità che era mancata nel 2020. Problemi fisici ormai dimenticati, potrà contare su una certa esperienza in sella alla Kalex. Un ritorno a casa per Fabio Di Giannantonio che con il Team Gresini ha debuttato nel mondiale Moto3 e assaporato le sue prime vittorie iridate. Una stagione Moto2 2020 in crescita con dei podi nel finale di campionato e ora impaziente di iniziare il campionato, stavolta nei colori Gresini Moto2, con un unico obiettivo: la conquista del titolo iridiato. Dovrà aspettare ancora qualche giorno con i primi test di scena a Valencia nei giorni 24 e 25 di febbraio.

“È stata una presentazione un po’ particolare - ha spiegato Bulega - e dobbiamo ancora abituarci a questa nuova realtà… Siamo carichi mentalmente e abbiamo lavorato duramente durante l’inverno con la mia nuova squadra: l’obiettivo sarà trovare costanza di rendimento, cosa che ci è mancata parecchio nel 2020 e sono convinto che possiamo divertirci e fare bene. Mi sto allenando bene, mi sto riprendendo ancora dall’infortunio alla spalla, ma va tutto secondo i piani e sono molto soddisfatto dei progressi fisici. Un pensiero anche a Fausto, io non so cosa deve provare e aver provato, ma non dev’essere affatto facile e l’unica cosa che posso fare da parte mia è mandargli più energia positiva possibile”.



“Ovviamente non vedo l’ora di provare la Kalex - ha concluso Fabio Di Giannantonio - già che l’ultimo test del 2020 me lo sono perso per un piccolo infortunio. L’inverno è andato bene perché il ginocchio è recuperato e io mi sento quasi al 100%. C’è da fare uno step rispetto allo scorso anno il che vuol dire essere protagonista ad ogni gara e giocarmi podio e vittorie…I ragazzi del team stanno lavorando duramente e sono carichissimo. Ancora non ho un nome per la mia nuova moto, ma presto vi sarò sapere… Prima la devo provare. Dobbiamo tutti fare un grande lavoro per noi e per Fausto, non molla lui e so che tornerà più tosto di prima”.