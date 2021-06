Prima tappa del campionato di Footvolley, vince la coppia Savoretti-Paganini 

La 6° edizione del Campionato Riminese di Footvolley è ufficialmente partita e lo ha fatto con una prima tappa bellissima, che ha visto le 16 coppie iscritte battagliare e divertirsi come ai vecchi tempi. Ai bagnini 54-55 de “Le Spiagge Rimini”, Rimini è tornata a sentirsi un po’ brasiliana, grazie ai gesti tecnici e le giocate sensazionali dei giocatori in gara (oltre ad un tramonto da togliere il fiato). A trionfare sono stati Luca Savoretti e Francesco Paganini al termine di una finale spettacolare contro Andrea Mazzotti e Isli Bejtaga, vinta dai primi ai vantaggi per 19 a 17 dopo aver annullato due match point. Savoretti e Paganini si sono quindi portati a casa 150 punti valevoli per la classifica finale e due telecamere subacque powered by Trevi. Grandissime prestazioni anche per le altre due coppie semifinaliste, vere e proprie rivelazioni di questa prima tappa: Anelli-Carlini e Donati Conti. L’appuntamento per la prossima tappa del Campionato Riminese di Footvolley è a martedì 8 Giugno: lo spettacolo, come sempre, è assicurato.