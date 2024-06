Riccione invasa dagli sportivi: migliaia di atleti per nuoto, tennis, calcio, tennistavolo e baseball

Sarà intenso e pieno di emozioni il weekend a tutto sport che Riccione si prepara a vivere fino al 9 giugno con l’arrivo in città di molte migliaia di atleti impegnati nelle gare di nuoto, tennis, calcio, tennistavolo e baseball. “Ancora un weekend straordinario per la città di Riccione - sottolinea l’assessore allo Sport Simone Imola -. Anche durante questo fine settimana arriveranno molte migliaia di atleti per partecipare ai tanti eventi sportivi in programma. Lo sport rappresenta un volano straordinario per il turismo per il quale questa amministrazione intende investire sempre più risorse. È importante sottolineare che le indagini che sono state condotte in proposito dimostrano che chi arriva a Riccione per un evento sportivo poi è molto portato a tornarci per le vacanze”.

Da venerdì, 7 giugno, a domenica 9 torna allo Stadio del nuoto la 27esima edizione del “Trofeo nazionale Italo Nicoletti”. A partire dalla sua prima edizione del 1997, il trofeo è diventato nel tempo uno degli appuntamenti più prestigiosi di tutto il panorama natatorio italiano e internazionale e oggi è uno dei più amati e attesi appuntamenti di nuoto a Riccione. L’edizione 2024 vede la partecipazione di 90 società e 1.600 atleti con una previsione di 6mila presenze tra atleti, tecnici e accompagnatori.

Il grande nuoto sarà ancora protagonista a Riccione sabato 8 giugno con la terza edizione del Trofeo Riccione Water Beach della Federazione italiana nuoto paralimpico in collaborazione con Fin-Comitato Emilia-Romagna e Fin-Sezione salvamento di Rimini. Le gare in acque libere si svolgono presso il tratto di mare antistante la zona di spiaggia 7. Il trofeo è una competizione regionale valida come tappa del Campionato nazionale Finp e consiste nella disputa di gare di nuoto in mare aperto suddivise in sessioni e distanze diverse.

I migliori giovani tennisti italiani sono in arrivo a Riccione per il torneo nazionale “Super Next Gen” riservato alle categorie under 16 e under 18 dell’area nord-est. Il torneo, che coinvolge 150 atleti, si svolge da sabato 8 a domenica 16 giugno al Tennis Club Riccione di viale Forlimpopoli ed è uno dei più importanti tornei giovanili in Italia.

Dal 7 al 9 giugno lo Stadio del baseball ospiterà la decima edizione di “International Slowpitch Cup”, il torneo internazionale di baseball slowpitch cui parteciperanno circa 400 atleti per un totale di 12 squadre maschili e 6 squadre femminili provenienti da diversi paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Inghilterra, e anche da Stati Uniti e Cuba.

Si concluderanno domenica 9 giugno i Campionati italiani tennistavolo di quarta, quinta e sesta categoria che, dal 1 giugno, si disputano al Playhall di Riccione. Le gare coinvolgono 2.100 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in gare di singolo e doppio.

Anche il calcio giovanile sarà il grande protagonista del weekend con la prima edizione del torneo di calcio giovanile “Riccione Aquafan Cup” in programma allo Stadio Nicoletti dal 7 al 9 giugno. In arrivo a Riccione saranno circa 1.500 giovanissimi atleti, dalla categoria “Primi calci” agli esordienti. Al fine di consentire la sosta dei numerosi pullman previsti in arrivo, alcune aree di parcheggio circostanti il centro sportivo saranno interdette alle auto nella giornata di venerdì 7 giugno dalle 12 alle 15.