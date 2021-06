Calcio, avanti tutta Rimini: terzo successo consecutivo e playoff a un passo

Dopo le vittoriose trasferte contro Sammaurese e Progresso, il Rimini fa suo anche il primo dei due match casalinghi consecutivi. Domenica pomeriggio i biancorossi si impongono 3-1 sulla Correggese, per la gioia dei 500 tifosi che hanno preferito il "Neri" al mare, grazie alle reti di Vuthaj, Ricciardi e Ambrosini su rigore nella ripresa, che ribaltano il solito svantaggio iniziale. Non una bellissima partita, giocata su ritmi bassi probabilmente anche a causa dell'elevata temperatura. I 3 punti di oggi concedono ai biancorossi la quarta posizione, e già nel prossimo impegno (mercoledì tra le mura amiche contro il Ghiviborgo) i ragazzi di Mastronicola (oggi assente per squalifica) potranno strappare il pass per i playoff.

La partita

Diversamente dalle altre volte, a fare da sottofondo alla gara ci sono i tifosi del Rimini, che si fanno sentire sin dall'inizio. La solita disattenzione difensiva costringe i padroni di casa a inseguire già all'8': Saporetti viene affrontato con troppa leggerezza da Valeriani in area, il numero 10 non ha problemi a infilare Adorni per lo 0-1. Clamorosa chance fallita dal Rimini al 28': dopo una bella azione, Ambrosini mette in mezzo, sul secondo palo Vuthaj in scivolata, tutto solo, non trova la porta. Arlotti al limite litiga col pallone a 7' dall'intervallo, sprecando un'altra potenziale occasione per i padroni di casa.

Con un grandissimo 1-2 il Rimini riesce a ribaltare la gara. La prima rete la segna bomber Vuthaj al 62', di testa su cross di Ambrosini, mentre il gol del vantaggio è di Ricciardi, che porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro da fuori area tre minuti più tardi. Casolla all'82' si procura un rigore, con conseguente espulsione di Fabbri per proteste. Dal dischetto Ambrosini incrocia il destro spiazzando Sottoriva. Ricciardi allo scadere dei 5' di recupero per poco non beffa da metà campo Sottoriva, che riesce a salvarsi. Finisce 3-1.

Il tabellino

RIMINI (3-5-2): Adorni; Valeriani, Pupeschi (46' Pari), Canalicchio (76' Ceccarelli); Lugnan, Gomis, Ricciardi, Simoncelli (85' Aprea), Arlotti (61' Casolla); Vuthaj (76' Battisti), Ambrosini.

A disp. Lazzarini, Nanni, Pecci, Diop. All. Drudi.

CORREGGESE (4-3-2-1): Sottoriva; Fabbri, Calanca, Benedetti, Ricco (81' Ghizzardi); Landi, De Lucia, Muro; Saporetti, Carrasco (61' Villanova); Diallo.

A disp. Ferretti, Manara, Casini, El Bouhali, Setti, Frontera, Damiano. All. Bazzani.