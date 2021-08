Rimini calcio, ufficializzato lo staff. E per la difesa ecco Fabrizio Carboni

E’ intanto fissata per domenica la partenza per Castel del Rio, sede del ritiro precampionato, che segna l’inizio della nuova stagione biancorossa

Il nuovo volto del Rimini è Fabrizio Carboni. Nato a Roma il 3 marzo del 1993 (180 centimetri per 72 chili), Carboni è un difensore centrale che ha nell’intelligenza tattica e nella velocità le sue doti principali. Negli ultimi 4 anni ha vinto 4 campionati con le maglie di Lecco, Foggia e Gozzano (2). E’ intanto fissata per domenica la partenza per Castel del Rio, sede del ritiro precampionato, che segna l’inizio della nuova stagione biancorossa.

Il Rimini Calcio ha definito lo staff tecnico che affiancherà mister Marco Gaburro: il vice allenatore è Salvatore D’Alterio (patentino Uefa B), mentre l'allenatore dei portieri è Fabio Finucci. Il preparatore atletico è il professor Alberto Galdiolo, mentre il responsabile Gps e rilevamenti di campo è il professor Angelo Esati Gestione statistiche e analisi video: Giambattista Boffetti

Mister e staff da quest’anno si avvarranno della preziosa collaborazione di K-Sport, azienda che si occupa della ricerca e dello sviluppo, su base scientifica, di metodologie e strumenti ad alto contenuto innovativo e tecnologico per l’assistenza ad allenatori e preparatori atletici.