Rimini FC e Atleti al tuo fianco insieme per la lotta contro il cancro

Rimini FC e Atleti al tuo fianco rinnovano il proprio legame nella lotta contro il cancro: martedì 11 maggio i biancorossi hanno ricevuto la visita del dr. Alberto Tagliapietra, medico responsabile del progetto di sensibilizzazione oncologica attraverso lo sport. ?Nell’incontro si sono messe in luce le potenzialità di supporto dei calciatori alle famiglie che affrontano un tumore, affinché ogni atleta possa acquisire consapevolezza di un ruolo sociale di sostegno e divulgazione molto importante in oncologia. Al termine dell’intervento, giocatori e staff hanno ricevuto materiale informativo realizzato da Atleti al tuo fianco sulle emozioni di chi si trovi ad affrontare un percorso oncologico raccontate con le metafore dello sport, per una conoscenza personale e per una distribuzione a chi, vicino a loro, possa giovarne. Il legame tra Rimini Calcio e il progetto patrocinato da Arenbi Onlus va così a consolidarsi, dopo la partecipazione alla campagna fotografica #squadramaniesorriso di dicembre e la donazione di mascherine ad AROP in occasione della giornata mondiale del paziente oncologico: una scelta chiara della società biancorossa perché ogni giocatore scopra la possibilità di essere un atleta al fianco di chi si trovi a disputare una partita importante e delicata contro il cancro, un avversario temibile ma non imbattibile, da affrontare insieme.