Basket, cominciano i playoff della Rinascita: domenica arriva Cremona al PalaFlaminio

E' ufficialmente terminata la regular season della Serie B 2020-2021 dopo gli ultimi recuperi disputati ieri sera che hanno decretato le classifiche finali dei gironi A, B, C e D ed i relativi verdetti: playoff, permanenza in Serie B, playout e retrocessione.

RivieraBanca Basket Rimini si è qualificata ai playoff grazie al suo quarto posto in classifica conquistato nel girone A, ed ai quarti di finale incontrerà la squadra che si è classificata quinta nel girone B: la Juvi Cremona 1952.

I lombardi hanno ottenuto la quinta piazza all'ultima occasione utile, battendo proprio ieri sera per 92-62 una diretta concorrente come la Pallacanestro Crema che chiude così in sesta posizione. Cremona arriva a questi playoff con un record di 14-8, complessivo di un 7-7 ottenuto nella prima fase (gironcino B2) ed un 7-1 nella seconda fase (girone B).

Focus sull'avversario

La squadra allenata da coach Alessandro Crotti, assistente Maximilian Moreno, può contare su una media punti segnati a partita di 75.7 (49.5% da due, 35% da tre, 68.5% ai liberi) frutto, soprattutto, di una seconda parte di campionato estrememanente positiva che le ha consentito di arrivare a ridosso delle prime posizioni in classifica.

All'interno del roster della Juvi troviamo tanti giocatori fisici, con ben cinque giocatori sopra i 2 metri di altezza tra cui svetta Dimitri Klyuchnyk, centro di 210 cm. A livello realizzativo attenzione alla guardia Marco Bona (classe 1989), miglior marcatore con 15.7 punti in media a partita, ben coadiuvato dall'ala/centro italo-lettone Gints Antrops (classe 1982, 202 cm) con 13.8 punti e dal play/guardia Mohamed Toure (classe 1992) con 9.7 punti. Un buon contributo arriva anche dalla guardia/ala Jacopo Mercante (classe 1990, 197 cm) con 8.4 punti ed il pari ruolo Dario Masciarelli (classe 1998) con 7.8 punti, oltre che dal già menzionato Klyuchnyk con 8.5 punti.

La serie si svolgerà al meglio delle cinque partite e sarà strutturata sul seguente calendario:?



Gara 1, domenica 16 maggio ore 18:00, PalaFlaminio, Rimini

Gara 2, martedì 18 maggio ore 20:30, PalaFlaminio, Rimini

Gara 3, venerdì 21 maggio ore 20:00, Palasport "Mario Radi", Cremona

Gara 4, domenica 23 maggio, Palasport "Mario Radi", Cremona (eventuale)

Gara 5, mercoledì 26 maggio, PalaFlaminio, Rimini (eventuale)