Rinascita Basket Rimini e Riviera Banca lanciano un progetto formativo per società e sportivi

Rbr Sporteam Academy. Questo il nome del progetto formativo lanciato da Rinascita Basket Rimini e Riviera Banca. Un corso di formazione per società sportive e per giovani laureati o laureandi che vogliono imparare i metodi di gestione messi in atto da RBR, aperto a qualsiasi tipologia di sport. Il progetto verrà diretto da Simone Campanati, già responsabile del nostro settore marketing e comunicazione, che lo aveva annunciato agli inizi della scorsa stagione. L'Academy ha ottenuto fin da subito il sostegno di 3 realtà molto importanti del territorio riminese e non solo: RivieraBanca, il main sponsor di RBR metterà a disposizione la Sala Auditorium presso la sua sede in Via Marecchiese 227 per la realizzazione del corso stesso; Dipartimenti QuVi (Dipartimento in Scienze per la Qualità della Vita) e DiSa (Dipartimento di Scienze Aziendali) UniBo ed UniRimini S.p.A. Il progetto ha attratto anche il mondo universitario grazie alla direzione dei Dipartimenti su menzionati; la diramazione provinciale del Coni ha anch'essa patrocinato il progetto.

L'Academy è stata ufficialmente presentata al pubblico ed alla stampa giovedì mattina presso la Sala Auditorium di RivieraBanca in una conferenza trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di Icaro Sport e Rinascita Basket Rimini dove è già possibile rivederla integralmente.

“Personalmente è un sogno partito dall'inizio dell'avventura RBR e che oggi si realizza. - apre così la conferenza stampa Simone Campanati. - L'Academy testimonia quanto RBR stia facendo per il territorio. Abbiamo sempre voluto tenere l’asticella alta ogni anno con un progetto nuovo: prima Hero School che purtroppo causa Covid si è dovuto fermare, poi Business Network per creare una rete tra le aziende che sostengono RBR e quest'anno, appunto, l'Academy. Durante il lockdown mi sono concentrato molto su questo progetto: un corso di formazione che nasce da quanto è stato fatto con RBR in questi anni, diretto a società sportive e giovani interessati al management sportivo con spirito di innovazione ed attraverso un metodo diverso. Sono arrivate tantissime richieste da addetti ai lavori, noi vogliamo raccontare i motivi del nostro successo così da cambiare il modello di gestione delle società sportive. Il corso sarà a numero chiuso perché vogliamo puntare sulla qualità, ci sarà un numero massimo di 25 partecipanti. Ringrazio Gianluca Conti per aver concesso l’Auditorium di RivieraBanca a questa presentazione e tutta la durata del corso e per aver creduto nel progetto sostenendolo in maniera incredibile. Ringrazio anche le realtà universitarie UniBo ed UniRimini S.p.A. che attraverso il DiSa ed il QuVi metteranno a disposizione docenti di qualità come Paco D'Onofrio e Marco Visentin. Il nostro obiettivo è mostrare alle varie società sportive, soprattutto in un periodo difficile come questo, che c’è un nuovo modo per guardare con ottimismo al futuro. Grazie a Paolo Carasso per aver creduto in questa realtà ed averne permesso la realizzazione.”

“Ringrazio RBR perché sta facendo una cosa che il CONI non è riuscita a fare ovvero i corsi di formazione, la base per le società sportive. - prosegue Rodolfo Zavatta, presidente del CONI Rimini - Questo progetto parte dal racconto di una storia realizzata e vissuta ed è quanto mai necessario nel periodo forse più buio dello sport italiano: fortunatamente andremo alle Olimpiadi col nostro inno e la nostra bandiera ma abbiamo rischiato che questo non avvenisse. Ben vengano queste iniziative perché sono opportunità di lavoro per i giovani: lo sport italiano ha sicuramente bisogno di grandi atleti e tecnici, ma anche di bravi dirigenti perchè nel gestire una società sportiva ci sono tante difficoltà economiche ed organizzative, ci vuole la dovuta competenza.”