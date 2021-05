Nonostante l'assenza del coach, la Rinascita non regala nulla a Cremona: anche gara 2 si tinge di biancorosso

Splendida prestazione deilla Rinascita, che vince anche gara 2 88-62 contro Cremona, giocando un basket veloce e dinamico in attacco, con quattro giocatori in doppia cifra ed un'ottima distribuzione tra tutti i giocatori scesi in campo. Assente coach Bernardi, che ha accusato nel tardo pomeriggio un forte mal di testa ed è quindi restato a casa, in attesa degli accertamenti di mercoledì mattina.

La partita

Rimini parte fortissimo con un break iniziale di 12-2 firmato Mladenov-Peroni (5'), ma Cremona non si scompone e reagisce con le bombe di Antrops e Milovanovikij prima che Klyuchnyk segni il -1 (16-15 al 9'). Gli ospiti completano la rimonta ad inizio secondo quarto con 5 punti in fila di Klyuchnyk (21-23 al 12'), ma Rinaldi, Crow e Simoncelli non ci stanno e segnano ciascuno una tripla (30-23 al 14'); Cremona prova a rispondere con un super Milovanovikij che tiene in piedi l'attacco dei lombardi (36-32 al 18'), ma Simoncelli manda tutti negli spogliatoi con due bombe consecutive (42-34). Dopo l'intervallo RivieraBanca prova a dare una spallata importante alla partita con la bomba di Crow ed il canestro di Peroni che costringono Crotti al timeout (48-34 al 24'); Cremona torna sotto la doppia cifra di svantaggio con le triple di Milovanikij e Toure, ma i biancorossi tornano a distanza di sicurezza con Fumagalli e Broglia prima che Mladenov segni la tripla del +21 (63-42 al 30'). Nel quarto periodo c'è tempo per l'ultimo sussulto della JuVi che costringe Brugè al timeout dopo le bombe di Milovanikij e Vacchelli (67-53 al 33'); RivieraBanca risponde con un super parziale di 13-0 firmato Crow-Fumagalli-Broglia-Moffa che di fatto mette in ghiaccio il risultato. Nel finale c'è spazio per le triple di Moffa ed Ambrosin e minuti in campo anche per Riva.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo venerdì 26 maggio alle ore 20 presso il Palasport "Mario Radi" per Gara 3 dei quarti di finale playoff contro JuVi Cremona 1952.

TABELLINO RIMINI: Crow 19 (2/4, 3/7), Fumagalli 12 (2/5, 2/4), Simoncelli 11 (1/4, 3/6), Peroni 10 (2/4, 2/7), Broglia 8 (4/5, 0/2), Mladenov 7 (2/3, 1/3), Rinaldi 7 (2/3, 1/1), Moffa 5 (1/2, 1/3), Ambrosin 5 (0/1, 1/1), Rivali 2 (0/2), Rossi 2 (1/1), Riva (0/1). All. Brugè, Middleton.

TABELLINO CREMONA: Milovanovikij 17 (2/2, 4/9), Antrops 10 (3/3, 1/4), Klyuchnyk 10 (4/6, 0/2), Vacchelli 7 (2/3, 1/4), Toure 5 (1/4, 1/3), Crescenzi 5 (1/2 da tre), Bona 2 (1/6, 0/2), Masciarelli 2 (1/2, 0/1), Varaschin 2 (1/2), Bassi 2 (1/1), Mercante (0/3, 0/1), Giulietti (0/1). All. Crotti, Moreno.