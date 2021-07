Ritorna la manifestazione di beach volley giovanile più amata d’Italia

Kiklos torna in campo per il secondo torneo dedicato ai giovani della stagione

Kiklos torna in campo per il secondo torneo dedicato ai giovani della stagione: la 20° edizione dello Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport è, infatti, alle porte. La manifestazione di beach volley giovanile più amata d’Italia che si svolge a Bellaria Igea Marina e che è ferma ai box dal 2019, quest’anno è organizzata in due edizioni straordinarie rispetto al tradizionale ponte di fine aprile: quella estiva a Luglio e quella di fine estate a Settembre. Imminente dunque l’edizione estiva: da sabato 10 a domenica 11 luglio sono in arrivo al Beky Bay 250 partecipanti da tutta Italia. Sono quindici le società iscritte: quella che arriva da più lontano è Cosio Valtellino in provincia di Sondrio.

Sei categorie di gioco previste, dall’Under 14 all’Under 20: come successo a metà giugno in occasione della Kiklos Summer Cup, oltre alle formule tradizionali di gioco 4x4, Kiklos ospiterà nuovamente due tappe federali regionali 2x2 M/F Under 18 e Under 20.

Una cinquantina di squadre si sfideranno lungo 14 campi montati. Venerdì pomeriggio un coach della scuola Kiklos Beach Volley Workout terrà per tutte le società un allenamento specifico di beach volley 2x2. Le partite inizieranno sabato mattina e proseguiranno fino alle finalissime di domenica pomeriggio, con le premiazioni conclusive che suggelleranno la due giorni di sport e divertimento.

Confermate le partnership con grandi aziende del mondo dello sport come Cisalfa Sport, azienda punto di riferimento in Italia per l’abbigliamento e l’equipaggiamento sportivo, in qualità di main sponsor dell’evento, e Wilson in qualità di partner tecnico, azienda produttrice di articoli sportivi i cui palloni saranno i protagonisti di tutte le partite disputate.

“È uno Young Volley diverso, sia per il periodo di svolgimento che per l’affluenza – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – È importante dare un segnale alle tante società che si sono sacrificate in queste ultime due stagioni: noi ci siamo e vogliamo tornare a vivere grandi emozioni. Anche l’appuntamento di Settembre sarà l’occasione per chiudere l’estate in bellezza e inaugurare una nuova stagione sportiva con il piede giusto!”.