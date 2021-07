Riviera Banca Basket Rimini accoglie la giovane guardia Alessandro Scarponi

RivieraBanca Basket Rimini è entusiasta di comunicare l'ingresso in Prima Squadra del classe 2004 Alessandro Scarponi, talentuosa guardia di 195 cm, reduce dalla duplice esperienza a Santarcangelo in C Silver e U18 Eccellenza nonchè grande prodotto del settore giovanile IBR/Angels.

Alessandro si approccia al mondo del basket coi Dolphins Riccione per poi passare nella stagione 2017/2018 in maglia IBR dove disputa il campionato U15 Eccellenza. L'anno successivo arriva a Santarcangelo dove gioca sia per l'U15 che per l'U16 Eccellenza, mentre nel 2019/2020 sbarca alla Stella Azzurra Roma dove è impegnato con U16 e U18 Eccellenza, ma soprattutto esordisce a soli 16 anni in serie B con la Prima Squadra.

RBR esprime grande soddisfazione per l'arrivo di Alessandro, un esempio della mission di questo progetto: coltivare giovani del territorio grazie al lavoro delle nostre Società affiliate per poi dar loro la possibilità di giocare in Prima Squadra a Rimini. Alessandro avrà inoltre un ruolo da assoluto protagonista nella squadra U19 Eccellenza RBR/Angels allenata sempre da Coach Mattia Ferrari.



"Sono molto contento di aver l'opportunità di giocare in questa squadra. - così Alessandro si esprime per la prima volta da giocatore biancorosso - Anche se sono il più piccolo voglio sfruttare questa occasione per imparare moltissime cose dai miei compagni più esperti che hanno giocato anche in categorie superiori: è una buona scuola per migliorare."