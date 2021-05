Rugby, da metà giugno apre il campo estivo della palla ovale

Finalmente si gioca a Rugby per tutta l’estate con la novità del Campo estivo di RiminiRugby, che partirà il 14 giugno e sarà rivolto sia per chi desidera avvicinarsi a questo entusiasmante sport per la prima volta, sia per chi è già appassionato e non vuole smettere di giocare. Il Summercamp del Rugby è aperto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 14 anni e funzionerà dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Si è pensato anche ai genitori con orari di lavoro particolari, che potranno richiedere a parte l’entrata anticipata e l’uscita posticipata.

Sarà un campo estivo di qualità: il Campo polisportivo di Rivabella, ristrutturato completamente grazie a investimenti di Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna e inaugurato a fine 2020, dispone di un secondo campo da rugby di soffice erba: sarà su questo che si alleneranno i ragazzi.

L’approccio sarà multidisciplinare: al rugby saranno abbinate altre attività complementari, dal giocosport per i più piccoli, a ping-pong, biliardino e giochi di squadra e da tavolo, fino a includere assolute novità come scacchi e giocoleria: preziose per organizzare il pensiero e per sviluppare una visione a tutto campo e coltivare riflessi rapidi, divertendosi.

Ci saranno anche uscite settimanali per fare un po’ di team-building e scatenarsi all’aperto: si andrà agli acquascivoli Arenas e in spiaggia, lido designato i Bagni n. 9-10 di Rivabella. Non è finita: una volta al mese è anche prevista un’uscita alla spettacolare Italia in Miniatura.

Per accedere al campo estivo è necessario essere tesserati ASD di RiminiRugby. La tessera, del valore di 50 Euro, comprende l'assicurazione e inoltre, offre la RiminiRugby Card, la carta vantaggi per poter far spesa sul territorio ricevendo offerte e sconti dalle attività convenzionate.

Attenzione, però: nel rispetto della tutela e della sicurezza anti CoVid-19, le iscrizioni sono limitate a un numero massimo 60 partecipanti, è consigliato informarsi o prenotarsi per tempo. Le iscrizioni sono aperte: ci si può prenotare a questo numero: 333 741 2261 (Alipio) Tutte le informazioni su documentazione, svolgimento, quote, sono disponibili in dettaglio sul nuovo sito web del club: https://www.riminirugby.com

Sono in partenza anche gli incontri amichevoli di rugby. Il primo, in programma domenica 23 maggio al campo di Rivabella, vedrà contrapposte le squadre Under14 di Rimini e Pesaro. Chi vincerà? Sicuramente la voglia di giocare e di ritrovarsi di nuovo in campo.