Sbarca a Rimini la prima gara amatoriale di Kettlebell Lifting, la disciplina sportiva ha una lunga storia in Russia e nell’Europa dell’Est, per poi evolversi durante gli anni ’60 espandendosi in Europa e USA, che ha come obiettivo quello di sollevare uno o due kettlebell per il massimo numero di ripetizioni in un tempo prestabilito. A organizzare la prima edizione della sfida, in calendario per sabato 2 settembre, il DayOn Fitstudio che allena da svariati anni i propri iscritti a questa disciplina tanto che dalla palestra sono nati ben 3 master sport che rappresentano una delle qualifiche più ambite. La gara è rivolta a chi già pratica questa disciplina sportiva e si vuole avvicinare, un po' per passione, un po' per curiosità, al mondo delle gare senza dimenticare che la cosa più importante è sempre divertirsi. Dopo Milano, Roma e Pescara, dove questo tipo di gare si svolgono regolarmente, è ora la volta di Rimini che saprà sicuramente accogliere nel migliore dei modi i numerosi italiani e stranieri che parteciperanno