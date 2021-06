Selezione zonale Optmist a Cattolica: 90 ragazzi in acqua per far decollare la stagione del turismo sportivo

Novanta giovani velisti pronti a scendere in acqua per dare ufficialmente il via, con il vento in poppa, alla ricca stagione estiva del Circolo Nautico di Cattolica. Sport e turismo si preparano a prendere il largo in occasione della Selezione Zonale Optimist valida per il Campionato Italiano, in programma il 3 e 4 luglio (sabato e domenica) nella Regina dell'Adriatico. Una competizione che richiamerà equipaggi provenienti da tutti i circoli dell'Emilia – Romagna, pronti a darsi battaglia nelle categorie under 16 (gara valida per l'accesso al Campionato Italiano e Coppa del Presidente) e under 11 (accesso alla Coppa Primavela e Coppa Cadetti). Due giorni di sport, mare e divertimento che si svolgeranno in completa sicurezza, con la supervisione organizzativa dello staff del Circolo Nautico di Cattolica, e nel rispetto dei protocolli di regata per il contenimento del contagio da Covid-19. I giovani velisti arriveranno nella Regina insieme ai loro istruttori e alle famiglie. Sarà dunque un'occasione per dare ufficialmente il via anche alla stagione del turismo sportivo, legato alle discipline acquatiche e non solo, che negli ultimi anni è diventato uno dei traini della Regina. A tal proposito sono stati messi a punti degli appositi pacchetti con gli hotel del circondario e, per quanto riguarda la ristorazione, una convenzione con il bar, che ha da poco inaugurato la nuova gestione.

“Siamo pronti a cominciare alla grande questa nuova stagione – dichiara il vice presidente del Circolo, Daniele Verni – grazie alla selezione zonale Optimist diventata negli ultimi tempi un appuntamento molto importante in ambito agonistico. Sono diverse le iniziative che abbiamo in serbo nei mesi di luglio e agosto, che si andranno ad affiancare ai corsi di vela, Sup, kitesurf e windsurf. La promozione degli sport di mare, specialmente nei confronti dei più piccoli, è da sempre un obiettivo primario per il nostro Circolo, impegnato su questo fronte con varie attività formative per tutte le età e i livelli di preparazione”. La regata di sabato e domenica si lega inoltre ad un'altra iniziativa dal forte valore sociale. Le vele che scenderanno in acqua nelle giornate di sabato e domenica saranno infatti decorate con un nastro rosso. E' questo il simbolo di “10000 vele di solidarietà contro la violenza sulle donne: cambiamo rotta!”, la campagna promossa a livello nazionale e alla quale anche il Circolo Nautico di Cattolica ha aderito con grandissimo entusiasmo. L'iniziativa si propone come scopo quello di lanciare appello a tutte le donne e agli uomini di buona volontà affinché si attivino per opporre un 'no' forte e definitivo alla violenza di genere e in particolare contro le donne.