Serie di partite casalinghe per Erba Vita New Rimini a caccia della salvezza

Comincia domani una serie di partite interne per Erba Vita New Rimini. La richiesta di OM Valpanaro Athletics Bologna di invertire il campo in questo weekend e poi uno spostamento di calendario, porteranno la squadra riminese a quattro turni consecutivi in casa, a cui seguiranno tre trasferte per chiudere la stagione. La squadra bolognese è l’unica avversaria di questa poule salvezza che è stata affrontata anche nella prima fase, con Erba Vita che si aggiudicò tre delle quattro sfide. Attualmente gli avversari del weekend sono avanti di una partita in classifica e il roster vedrà, rispetto alla prima fase, l’importante rientro da un infortunio del lanciatore straniero Andry Montieth Herrera, 36enne cubano che fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Insieme a lui, da segnalare sul monte di lancio felsineo, anche una vecchia conoscenza riminese come Carlos Richetti e il talentuoso 17enne Riccardo Nepoti, nazionale under 18.

Sul fronte riminese, la necessità di Erba Vita di sfruttare al massimo questa serie di gare casalinghe per restare sempre nel vivo di una classifica che nel girone C è molto stretta. A partire dalle due sfide di domani, alle 15.30 e alle 20.30 sul diamante di Riccione. L’ingresso è gratuito, le gare saranno trasmesse in diretta sulle pagine facebook di New Rimini e Icaro Sport. I due lanciatori partenti dovrebbero essere Alessandro Di Giacomo in gara 1 e Tommaso Aiello in gara 2. I due attacchi non sono lontani fra loro come media battuta complessiva: .178 per gli Athletics e .221 per Erba Vita. Sul fronte bolognese la media battuta più alta è del cubano Estayle Hernandez Apeteguia (.345), mentre per Erba Vita svetta il capitano Marco Baccelli (.357) che ha al suo attivo anche due home run.