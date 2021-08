Sfilata di auto storiche: prima edizione della Coppa Città di Morciano in memoria di Maurizio Parma

La Pro loco di Morciano di Romagna, patrocinata dal Comune e dall'Automobile Club San Marino, con la collaborazione del responsabile organizzativo ed ex pilota di rally Roberto Tordi, organizzano per domenica la prima edizione della Coppa Città di Morciano, Trofeo della Romagna di auto storiche. Settanta auto iscritte, si troveranno dalle 8 alle ore 9.30 in piazza del Popolo per la registrazione di rito per poi trasferirsi in piazza Risorgimento, sfilando per via Roma, dove sono previste prove di abilità di guida fino alle ore 12.00. Una bella occasione per vedere nuovi e vecchi bolidi tirati a lucido sfilare per le vie di Morciano,

La carovana di auto si dirigerà poi verso la Repubblica di San Marino attraversando le stupende panoramiche della valconca transitando per Montefiore Conca , Montescudo, San Marino dove sono previste altre prove di precisione, al termine i concorrenti faranno ritorno a Morciano attraversando altri comuni dell'entroterra da Tavoleto a Mondaino a Saludecio per effettuare le ultime prove di precisione.

La prima Coppa città di Morciano è intitolata all’amico e appassionato d’auto storiche Maurizio Parma recentemente scomparso al quale l'organizzazione ha voluto dedicare un trofeo speciale. Alla coppa parteciperanno equipaggi provenienti da tutta Italia e di importanza internazionale come Rudy Dal Pozzo, grande navigatore di fama mondiale, uomo Opel ai tempi del team ufficiale; Chantal Galli, campionessa Italiana rally anni 80; e Michy Martinelli. altra super campionessa italiana rally. La giornata sportiva si concluderà con le premiazioni e il pranzo alla Locanda San Pietro di Montefiore Conca.