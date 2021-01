Sport, Aics a fianco della Polisportiva di Riccione: "Danni enormi se chiude, il Comune li sostenga"

"In una terra di grande attenzione allo Sport come settore economico e strumento di socialità, lo stallo dei rapporti tra Polisportiva Comunale Riccione e Comune preoccupano molto: ci auguriamo che le relazioni tra i due si distendano per il bene dei tanti giovanissimi e dei tanti sportivi che nella Polisportiva Comunale Riccione vedono da anni il luogo di ritrovo ed il punto di riferimento e alla Polisportiva, nostra storica affiliata, diamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà". Così Claudio Faragona, presidente del comitato provinciale dell’Associazione Italiana Cultura Sport di Rimini ( ente di promozione sportiva) commenta la presa di posizione della Polisportiva Riccione sui contributi fermi.

"Allo Stadio del Nuoto di Riccione, Aics organizza da anni i suoi campionati nazionali di nuoto – ricorda Faragona -. Oltre ad essere un importante presidio di attività sportiva, l’impianto è anche imprescindibile luogo di promozione sociale: tenerlo aperto per garantire l’attività agonistica è uno sforzo importante che va sostenuto per il bene degli utenti finali ovvero i nostri ragazzi; diversamente, alla vera ripresa delle attività sportive, rischieremmo di veder venir meno un servizio importante per la nostra comunità. Ci auguriamo che il Comune li sostenga e che rapporti tra Amministrazione e Polisportiva si distendano per il bene del territorio".