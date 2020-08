Sport, il nuovo presidente di Rimini Rugby è Paolo Rambaldi, l'ex patron di Italia in Miniatura

Il 2020 è l’anno della svolta per il Rugby Riminese che il 3 agosto ha presentato ai suoi soci il nuovo Consiglio Direttivo della società ASD RiminiRugby, ai vertici dei quali siede l’imprenditore Paolo Rambaldi, fondatore ed ex-proprietario di Italia in Miniatura, che avrà accanto Claudia Puzone e Rocco Benedetto. Rambaldi ha illustrato ai soci quelli che saranno i punti fondamentali della nuova era del rugby riminese, che punta su giovani, ragazze, collaborazioni col territorio e gemellaggi con l’estero. Diffondere la cultura del rugby, ampliando la base, incuriosendo e avvicinando più giovani e più famiglie al mondo della palla ovale, è il primo punto del programma nelle intenzioni del nuovo direttivo.

Il rugby è praticato in Scozia e Galles dal 2% della popolazione e in Irlanda dal 4%. A Rimini l’obiettivo è quello di arrivare al 2/1000 della popolazione nei primi quattro anni, passando dagli attuali 130 associati ad almeno 700. Una “meta” ambiziosa che vuole coinvolgere anche i giovanissimi dalle scuole primarie al primo biennio delle superiori, con la creazione di un vero e proprio campus dove alternare studio, allenamento e convivialità. Per farlo si vuole creare, dall’inizio delle scuole un servizio di pulmini navetta (pick-up bus) che attenderanno i ragazzi all’uscita di scuola per portarli al Campo di Rivabella, dove sarà servito il pranzo e dove, dopo una pausa gioco e relax, ci si dedicherà a studio e compiti per un’ora e mezza, per passare a due ore di allenamento per poi essere riportati a casa dai genitori alle 18.

A chi ha intenzione di iscriversi sarà concesso un mese di prova prima di formalizzare l’iscrizione e se il rugby non convince, amici come prima. Amici più di prima, invece, se scatta la scintilla, perché quello che si dice del rugby è vero: è uno sport che insegna a confrontarsi, a fare squadra, a incanalare energie, a stare all’aperto e a condividere il “Terzo tempo”, ovvero l’allegra convivialità del dopo partita, che solo questo sport possiede. Particolare attenzione andrà dedicata al mondo femminile del rugby, che a Rimini può contare su una realtà dalla quale la Nazionale attinge importanti risorse: finora le atlete sono 24 ma si punta ad avere sempre più ragazze, attratte dal carattere, dalla novità e dal carisma di questo sport. La collaborazione con il territorio sarà fondamentale per realizzare il primo torneo internazionale a Rimini, inizialmente riservato agli Under 14: questo andrebbe a rafforzare i gemellaggi e si tratterebbe di un punto di forza.