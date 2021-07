Sport, Matteo Peppucci lascia il Riviera Banca Basket Rimini

RivieraBanca Basket Rimini annuncia che a causa di motivi personali e lavorativi Matteo Peppucci "non sarà più in grado di garantire la costante presenza mostrata nelle ultime tre stagioni a partite ed allenamenti, per questo motivo non sarà più direttamente coinvolto con la Prima Squadra. La Società esprime il suo più caloroso ringraziamento a Matteo, uno dei primissimi a credere nelle potenzialità del progetto RBR ancora prima della sua nascita".

La società assicura che Matteo continuerà a seguire il basket con tanto entusiasmo e passione nelle vesti di giornalista sportivo.