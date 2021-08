Superbike a Navarra, per Rinaldi una deludente decima posizione: "E' mancato il feeling"

Il pilota di Santarcangelo è incappato in una qualifica molto difficile: dopo aver provato a prendere confidenza nel primo run con la gomma X, nei due time attack con la “Q” non è riuscito ad essere incisivo, chiudendo 13esimo

Risultato al di sotto delle aspettative per Michael Ruben Rinaldi in Gara 1 del Pirelli Navarra Round, settima tappa della stagione 2021 del mondiale Superbike. Il pilota di Santarcangelo è incappato in una qualifica molto difficile: dopo aver provato a prendere confidenza nel primo run con la gomma X, nei due time attack con la “Q” non è riuscito ad essere incisivo, chiudendo 13esimo. In gara ha provato a spingere al massimo, salendo fino alla nona piazza.

Dopo una battaglia con Gerlof (Yamaha) e Nozane (Yamaha) il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso al decimo posto. "E’ stata una gara molto complicata in cui non ho avuto il giusto feeling per poter spingere - afferma -. Purtroppo fin dal mattino abbiamo incontrato delle difficoltà che non siamo riusciti a risolvere. L’unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare avendo fiducia del fatto che riusciremo a trovare la strada giusta per tornare ad essere competitivi".