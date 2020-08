Superbike, doppietta Ducati: Redding concede il bis. Rinaldi sfiora il podio

Michael Ruben Rinaldi centra un bellissimo quarto posto in Gara 2 del Gran Premio di Spagna, secondo round del mondiale Superbike. Il santarcangiolese è stato autore di un'altra grande rimonta, arrivando a ridosso del podio. Scott Redding ha bissato la vittoria in Gara 1, precedendo il compagno di squadra Chaz Davies, a completare una straordinaria doppietta Ducati. Sul gradino più basso del podio è giunto Toprak Razgatlioglu. Solo sesto posto per Jonathan Rea, vincitore della Superpole Race, preceduto dal compagno di box Alex Lowes. Nono posto per Marco Melandri (Ducati Barni), 16esimo per Federico Caricasulo (Yamaha Grt). Redding consolida il primato in classifica mondiale, allungando a 24 i punti di vantaggio su Rea.

