Superbike, fulmine Rinaldi nei test: time attack e record sfiorato, "Veloci anche sul passo"

Senza Jonathan Rea, è Michael Ruben Rinaldi ad attirare su di se tutti i riflettori. Il pilota di Santarcangelo ha archivio la due giorni di test sulla pista di casa di Misano col miglior crono, portando la sua Panigale V4R del team Aruba davanti a tutti col tempo di 1'33"688, precedendo di 198 millesimi la Yamaha ufficiale del turco Toprak Razgatlioglu, quest'ultimo incappato anche in una caduta senza conseguenze nel turno del mattino.

Rinaldi, che ha utilizzato le nuove pinze ai freni anteriori, è arrivato vicinissimo al record della Superpole che appartiene a Tom Sykes (1’33.640). Per il portacolori della Ducati ufficiale anche una alla curva 8, ma senza conseguenze. "Sono molto contento di come sono andati questi due giorni di test - sono le parole dell'ex campione della Superstock 1000 -. Con la squadra avevamo preparato un programma molto intenso che ci ha permesso di raccogliere tante informazioni".

"Il feeling sul passo gara è molto positivo, mentre c’è ancora lavoro da fare sul giro singolo - si sofferma il riminese -. Devo però ammettere che le sensazioni sono estremamente positive e non vedo l’ora di essere a Barcellona per tornare in pista". Non ha provato il time attack il compagno di squadra Scott Redding, quarto alle spalle dell'altra Yamaha di Garrett Gerloff.

Ha continuato a macinare chilometri l'iridato della Supersport Andrea Locatelli, quest'anno ufficiale Yamaha, quinto di giornata davanti alla Kawasaki del team Puccetti Racing di Lucas Mahias e alla Ducati del team Motocorsa del sorprendente Axel Bassani. Chiudono Kohta Nozane (Grt Yamaha), l'ex MotoGp e campione Moto2 Tito Rabat (Barni Racing Team) e Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), autore di una brutta caduta alla curva del Tramonto senza conseguenze.