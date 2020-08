Superbike, nel forno di Jerez si esalta Rinaldi. Redding batte Rea

Peccato per la partenza ad handicap, perché c'era il passo per ambire ad un risultato più succoloso. Michael Ruben Rinaldi ha archiviato Gara 1 nel forno di Jerez de la Frontera con un ottimo sesto posto. Il santarcangiolese della Ducati del team Go Eleven aveva il passo per stare incollato ai primi, ma ha pagato una partenza poco felice. Nel caldaccio andaluso un grande Scott Redding ha piegato sua maestà Jonathan Rea, centrando il primo successo con la Ducati e prendendo la testa del campionato. Poteva essere festa rossa con Chaz Davies sul podio, ma il gallese ha fallito l'attacco decisivo a Toprak Razgatliouglu (Yamaha). Chiude la top five la Yamaha del team Ten Kate di Loris Baz.



Marco Melandri battezza invece il ritorno alle competizioni con un grande risultato. Al debutto con la Ducati V4R preparata dal team Barni, il ravennate è stato protagonista di una spettacolare rimonta, chiudendo all'ottavo posto. Sabato no per Alex Lowes, soltanto nono, a venti secondi da vincitore. Settimo e devono posto per le Honda do Alvaro Bautista e Leon Haslam. Redding ora guida con 12 punti su Rea.

