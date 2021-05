Superbike, Rinaldi: "Bisogna ritrovare il feeling che ci è mancato"

Weekend del Motorland di Aragon da dimenticare per Michael Ruben Rinaldi. Nella Superpole Race ha chiuso all'undicesimo, mentre in Gara 2 ha chiuso al 16° posto. "In queste condizioni bisogna saper valutare la situazione e prendere la scelta giusta e ho preso quella sbagliata e come risultato è arrivata una delle peggiori gare nella mia carriera - commenta -. L’anno scorso andavo via da Aragon con 3 podi e quest’anno con soli 9 punti. Ciò significa che bisogna ritrovare il feeling che ci è mancato. La motivazione non mi manca e cercherò insieme alla squadra di voltar pagina già dalla prossima gara".