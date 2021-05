Tennis, al "città di Bellaria" ottimo esordio per Federica Arcidiacono e Alessandra Mazzola

Ottimo esordio per le prime due teste di serie, nell’ordine le 2.1 Federica Arcidiacono e la riccionese Alessandra Mazzola nel tabellone finale del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile che è in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas.

In particolare la portacolori del Tc Viserba, n.2 del seeding bellariese, ha vinto un buon match contro Martina Muzzolon. In grande evidenza negli ottavi altre giocatrici locali, come l’imolese Camilla Scala (Ct Ceriano Laghetto) che ha superato la marchigiana Elena Omiccioli, e la riminese Emma Ferrini (Coopesaro Tennis) che ha fatto un “positivo” di rilievo ai danni della 2.2 Sara Milanese. Sabato sera in campo la campionessa uscente, la santarcangiolese Chiara Mendo, sconfitta dopo tre duri set dalla 2.1 Costanza Traversi.

Ottavi: Federica Arcidiacono (2.1, n.1)-Giorgia Pinto (2.4) 6-3, 6-0, Valentina Lia (2.3, n.9)-Maria Toma (2.3, n.8) 3- 6, 7-6 (3), 6-4, Camilla Scala (2.2, n.4)-Elena Omiccioli (2.5) 6-4, 6-2, Martina Spigarelli (2.2, n.5)-Camilla Gennaro (2.4) 6-3, 6-3, Emma Ferrini (2.4)-Sara Milanese (2.2, n.6) 4-6, 6-1, 6-3, Chiara Mendo (2.5)-Costanza Traversi (2.1, n.3), Gloria Ceschi (2.3)-Maria Vittoria Viviani (2.3, n.10) 7-6, 6-3, Alessandra Mazzola (2.1, n.2)- Martina Muzzolon (2.4) 6-2, 6-3, Traversi (2.1)-Mendo (2.5) 6-0, 5-7, 6-4.