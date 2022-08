La Bronzetti vuole continuare a volare, esordio agli Us Open con l'obiettivo di passare il turno

Inizia l'avventura nel tabellone principale. Con il sogno di puntare al passaggio del turno. La tennista riminese Lucia Bronzetti, fresca di best ranking al numero 59, è all’esordio nel main draw degli US Open. Nel primo match martedì (30 agosto) vede sulla propria strada la giocatrice locale Lauren Davis (numero 106 Wta) in un incontro inedito che andrà in scena come terzo match sul campo 10. Nella passata edizione la 23enne di Villa Verrucchio si presentò a Flushing Meadows ma venne eliminata al primo turno del tabellone delle qualificazioni. Da allora molto è però cambiato, Lucia ha acquisito maggiore consapevolezza, ha raggiunto la finale del torneo di Palermo e potrebbe avere il ritmo giusto per allungare la sua avventura nel main draw.