Tennis, il sogno di Manuel Mazza: avanza nelle prequalificazioni Bnl agli Internazionali d’Italia

Manuel Mazza a segno al Foro Italico. Il riminese parte con un importante successo su Riccardo Balzerani nelle pre-qualificazioni per l’ottantesima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia. Il romagnolo ha vinto un match molto tirato per 6-3, 5-7, 7-5, un incontro che ha vissuto fasi altalenanti, prima quasi vinto dal portacolori del Tc Viserba, avanti 6-3 e un break nel secondo, poi quasi compromesso, visto che il romagnolo si è trovato sotto di un break nel terzo e infine portato a casa da Manuel in due ore e un quarto di gioco. Ora il punto di forza del Tc Viserba nella prossima serie B1 se la vedrà contro Fausto Tabacco, testa di serie n.6.

Intanto si avvia alla conclusione il tabellone di 4° nel memorial “Sandrino Boschetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba e dedicato al ricordo di un grande amico del tennis romagnolo, dirigente del Circolo e giudice arbitro e di sedia. Al turno finale del primo tabellone Elia Santi (Ct Cast San Marino), Marco Storoni (Tc Viserba) e Fulvio Cesari (Ct Novafeltria).

4° turno tabellone di 4°: James Mohamed Aratari (4.1, n.5)-Alberto Grassi (4.3) 6-3, 6-1, Luca Lorenzi (4.1, n.9)-Alex Bonsi (4.2) 6-2, 6-1, Francesco Pazzaglini (4.1. n.3)-Cristiano Pinna (4.2) 6-0, 6-1, Loris Volpinari (4.1, n.7)-Franco Ubalducci (4.2) 7-6, 7-6, Pierluigi Giannini (4.3)-Jacopo Andruccioli (4.1, n.6) 6-1, 3-6, 11-9, Elia Santi (4.2, n.10)-Daniele Giordani (Nc) 4-6, 6-2, 10-8, Marco Storoni (4.1, n.2)-Tommaso Alberti (4.2) 6-4, 7-5, Fulvio Cesari (4.1, n.8)-Alessandro Gostoli (4.2) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.