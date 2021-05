Torna sulla spiaggia di Rimini il Campionato di Footvolley che, martedì 1 giugno, darà il via alla sua sesta edizione ai Bagni 54-55. Dopo l'appuntamento dello scorso anno, che si è risolto solo con 5 tappe a causa della pandemia, la stagione 2021 porta tutta la carica con la voglia di tornare a rivivere appieno le emozioni di questo sport. Il “mini” Campionato Riminese 2020 era stato il campionato dei giovani e aveva visto sul podio tre under 25: al terzo posto si era classificato Francesco Paganini, al secondo Luca Montironi, mentre sul gradino più alto si era classificato Filippo Lari. C’è tanta curiosità nel capire chi potrà trionfare quest’anno, in quella che sarà l’edizione più lunga della storia (ben 11 tappe in programma che si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida). Lari non è più una sorpresa, ma riuscirà nel back to back o capitolerà contro il pluricampione Savoretti? Mazzotti con che spirito approccerà il campionato? Luca Montironi e Francesco Paganini sapranno confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno? Uscirà fuori qualche outsider? Il campo come sempre saprà toglierci ogni dubbio. Colpi da fantascienza, battaglie all’ultimo sangue, scambi interminabili, “shark attack” (smash adatto ai grandi atleti che si fa con la pianta del piede) cortine su cortine e tanti atleti della zona che si sfideranno con l’unico obiettivo di divertirsi, provare a vincere e godersi il momento. L’appuntamento è ai bagnini 54-55 de “Le Spiagge Rimini”. Per iscriversi alle tappe ed all’associazione, contattare i ragazzi di Footvolley Rimini sui propri canali social, alle pagine Facebook o Instagram.