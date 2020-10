Tre gol che valgono tre punti: colpaccio del Rimini sul campo del Sasso Marconi

Vittoria in trasferta per il Rimini sul campo del Sasso Marconi. Per i biancorossi la sfida si è incanalata fin da subito sul binario giusto, grazie alle reti firmate da Ferrante e Diop. I padroni di casa hanno riaperto il match alla ripresa con Della Rocca, ma al 62' Canalicchio ha messo in cassa forte i tre punti, siglando la rete del definitivo 3-1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.