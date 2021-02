Tre successi per il Pura Vida di Riccione nel torneo di 3° e Open di Forlimpopoli

Una brillante preparazione in vista degli imminenti campionati italiani assoluti, condita da tanti successi, per i portacolori del Pura Vida Academy di Riccione nel Torneo nazionale Fit andato in scena sabato e domenica scorsi al “Campo Centrale” di Forlimpopoli. Nel weekend si è giocato infatti il torneo Open e limitato di 3° categoria nella città artusiana in preparazione all’appuntamento del prossimo fine settimana quando andranno in scena i campionati italiani assoluti Open presso il Circolo Raketown di Forlì. Prove generali dunque per le coppie che tra sabato e domenica si daranno battaglia per conquistare il tricolore indoor. Nella giornata di sabato dedicata alla 3° categoria, bella vittoria per Linda Silvestri in coppia con Giada Valmori. Ancora primo posto per Linda e Manuel Mele nel misto di 3° categoria. Buona la gara di Leonardo Pivi e Giacomo Pollino (Under 14) che si affacciano alle competizioni di categoria contro atleti già esperti, per loro primo turno del tabellone. Domenica è andato in scena l’Open. Percorso netto e primo posto nel femminile per Giorgia Cancellieri in coppia con Camilla Spadoni che nella fase finale del tabellone battono nei quarti le compagne di squadra Ilaria Grandi e Giulia Renzi, in semifinale un’altra compagna di squadra, Valentina Pecci in coppia con Gaia Albini ed in finale Bussolari-Salvotti. Nel doppio misto buon terzo posto per Giulia Renzi in coppia con Thomas Casoli. Nell’open maschile l’unica coppia schierata dal team, quella formata da Alberto Gorini e Mattia Tommasoli ha raggiunto gli ottavi di finale giocando ad un buon livello.