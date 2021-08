Un autunno di grandi eventi sportivi per Riccione

A Riccione dal 2 al 12 settembre sono attese 6000 presenze tra atleti, accompagnatori, allenatori e familiari provenienti da vari Paesi d’Europa, tra cui Germania, Francia, Portogallo, Slovenia, Belgio, Repubblica Ceca e Russia per i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico che si svolgeranno al Play Hall, al pattinodromo e alla pista di pattinaggio “I Giardini”. Per la prima volta la grande manifestazione promossa da World Skate Europe e organizzata dal Consorzio Riccione Sport, Promhotels Riccione e ASD Pattinaggio Artistico Riccione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si terrà nella Perla Verde. Con 14 nazioni presenti per 350 atleti ciascuna, 250 allenatori e staff accompagnatori, 25 ufficiali di gara, i Campionati saranno un imponente spettacolo in numerose specialità: singolo, coppia, artistico, coppia danza, solo dance, inline ed esercizi obbligatori.

“Riccione quest’anno- afferma l’assessore allo sport Stefano Caldari - si è caratterizzata come città del pattinaggio di massimo livello ospitando gli Italian Roller Games, i Campionati Italiani di numerose specialità di sport rotellistici organizzati dalla FISR con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi. Adesso puntiamo, nella prima decade di settembre, ad un altro evento unico nel panorama europeo dedicato al pattinaggio artistico con i migliori atleti in rappresentanza dei principali paesi europei con Riccione città di riferimento. Abbiamo imboccato la giusta strada per valorizzare al meglio la città con iniziative di grande spessore e richiamo agonistico. Appuntamenti di valenza sportivo ma dalla indubbia ricaduta turistica”. Per il presidente del Consorzio Riccione Sport Paolo Semprini “ Stiamo consolidando l’organizzazione del mondo sportivo a rotelle, i Campionati Europei costituiscono infatti una tappa ulteriore per la prossima edizione degli Italian Roller Games e la candidatura di Riccione ai Mondiali nel 2024 con i World Roller Games”.

“L’evento sportivo ha una duplice valenza per l’economia diretta della città – commenta Claudio Righetti titolare dell’Hotel Fedora per il Consorzio Riccione Sport –. Richiama turisti italiani e soprattutto stranieri che arrivano in città ad inizio e in coda di stagione per partecipare all’appuntamento sportivo che può essere roller, ciclismo, nuoto, twirling per poi spesso tornare in un secondo tempo con la famiglia durante il periodo estivo. Dallo sport alla vacanza a tutto tondo il passo è breve. Incentivare il turismo sportivo diventa così un investimento a lungo termine, una vetrina fondamentale da coltivare con eventi di grandi dimensioni, così come con eventi più di nicchia. Ho già ricevuto prenotazioni per gli Europei di Pattinaggio, ed altre da cicloturisti tedeschi e austriaci sempre per il mese di settembre. Ben vengano iniziative dedicate allo sport”.

Prima dell’appuntamento di settembre Riccione ospiterà altri tre eventi nella seconda quindicina di agosto dedicati al padel, alla ginnastica artistica e al baseball patrocinati dal Comune. Sabato 21 agosto torna l’ “Alba Coreografica” organizzata dalla Ginnastica Riccione, con ingresso gratuito, allo stabilimento balneare 29/30, ore 6.00. Quest’anno l’iniziativa al sorgere del sole verrà dedicata a don Giorgio Dell’Ospedale, il parroco dei Santi Angeli Custodi, spentosi il 31 ottobre scorso. Spazio al baseball con la manifestazione di slow pitch “A- Championships” in programma il 27,28 ,29 agosto allo Stadio del Baseball e ai Campionati Italiani Assoluti di Padel Outdoor 2021 dal 23 al 29 agosto al Sun Padel Riccione. Una settimana di sfide per le categorie doppio maschile e doppio femminile che avrà il suo culmine nel fine settimana.