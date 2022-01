Valentino Rossi torna in pista a Misano, questa volta al volante dell'Audi #46

La partecipazione di Valentino Rossi alla stagione del Fanatec GT World Challenge Europe con il Team WRT è una notizia straordinaria. ‘Vale’ sarà alla guida dell'Audi #46 nelle gare Sprint ed Endurance e quindi sarà a Misano World Circuit nel weekend 1-3 luglio 2022 nel tradizionale appuntamento del campionato al Marco Simoncelli. Dopo il test di Valencia, ecco l’attesa notizia della sua partecipazione insieme ai piloti ufficiali Audi Sport.

Queste le parole di Valentino Rossi diffuse dall’organizzazione: “Sono lieto di unirmi al Team WRT per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a correre su quattro ruote una volta che la mia carriera in MotoGP sarebbe giunta al termine. Ora sono completamente disponibile a dedicarmi ad un programma di corse automobilistiche ad alto livello e con il giusto approccio professionale. Il Team WRT è la soluzione perfetta che stavo cercando e sono ansioso di iniziare con loro questa nuova avventura nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS”.

“Pensando alla sua ultima gara in Italia a Misano abbiamo ben vive le emozioni indimenticabili che Vale ci ha regalato – il commento di Andrea Albani, Managing Director MWC – ed ora siamo pronti ad accoglierlo con lo stesso calore per incoraggiare questa sua nuova meravigliosa avventura. La vivrà al massimo, come la sua leggendaria carriera motociclistica dimostra. Il Fanatec GT World Challenge Europe è un fiore all’occhiello del nostro calendario sportivo che presenteremo fra poche settimane, il regalo della presenza di Valentino Rossi impreziosisce un altro weekend di un’estate che si annuncia straordinaria”.