MotoGp, al MIsano Circuit i primi giri di Maverick Vinales con l'Aprilia

Maverick Vinales debutta con l'Aprilia nei test di Misano e, martedì mattina, è sceso in pista per prendere confidenza con la nuova moto. "Più che pronto a spingere" ha scritto lo stesso pilota su Instagram. Dopo aver chiuso frettolosamente il suo rapporto con Yamaha solo dieci giorni fa, lo spagnolo debutterà con la RS-GP già dal Gran Premio di Aragon. I test sono a porte aperte e proseguiranno fino a mercoledì, con orario dalle 9 alle 18. C’è l’opportunità di accedere gratuitamente alla tribuna C, nel rispetto delle norme di sicurezza e fino alla capienza di 500 posti. Oltre a Vinales saranno in pista Michele Pirro e Francesco Bagnaia con le Ducati ufficiali, Joan Zarco con la Ducati del team Pramac, Luca Marini con la Ducati del team VR46 ed Enea Bastianini con la Ducati del team Esponsorama; Dani Pedrosa e Mika Kallio con Ktm, Viñales e Matteo Baiocco con Aprilia; e Stefan Bradl con la Honda.