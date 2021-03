Volley donne B2, il Retina Cattolica ospita Corridonia reduce dal cambio in panchina

Il Retina Cattolica Volley ospita sabato sera Corplast Corridonia (inizio ore 18 diretta facebook, palazzetto di Cattolica). E' l'ultima partita del giorne di serie B2. "Giochiamo contro Corridonia - dice alla vigilia coach Matteo Costanzi - una formazione con varie giocatrici che conoscono bene le categoria, anche se hanno faticato come noi, a dimostrazione che ci troviamo in un girone tosto".

"Corridonia ha cambiato allenatore in settimana, questo potrebbe rappresentare un fattore a favore delle avversarie dal punto di vista psicologico. In ogni caso, noi ci presentiamo a questa gara consapevoli che la Corplast ha una batteria di attaccanti pesante, dobbiamo essere molto bravi nella correlazione muro-difesa come abbiamo fatto a Forlì, cercando qualche soluzione in più in contrattacco. All'andata avevamo perso 3 a 1, lottando nel quarto set fino ai vantaggi, vogliamo fare meglio rispetto all'andata, portando via punti. Per sabato pomeriggio dovrei avere tutto il roster a disposizione, mi fido di questa squadra e dell'utilizzo di tutte le ragazze della formazione".

La formazione

Retina Cattolica Volley: Cristina Bacciocchi, Elena Franchi, Lucia Mercolini, Valentina Gugnali, Francesca Fanelli, Noemi Giusti, Veronica Pasquini, Martina Sanchi, Giulia Micheletti, Sofia Bigucci, Giada Godenzoni, Irene Caniato, Alexia Ion.

Allenatore: Matteo Costanzi, vice allenatore Christian De Florio, aiuto allenatore Matteo Pozzi.