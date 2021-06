Volley, le due società di Bellaria lasciano il consorzio Bvolley: "Persa la forza propulsiva"

Con la fine della stagione sportiva 2020/2021, la pallavolo Bellaria Igea Marina con le due società "Dinamo Pallavolo" e "Idea Volley" ha deciso di non fare più parte del consorzio 'Bvolley Romagna'. Spiega una nota di Marco Rossetti: "Ricordiamo che le nostre Società sono state le promotrici di questo progetto ambizioso, che è stato per diversi anni il riferimento della pallavolo giovanile sul territorio, una eccellenza sportiva in grado di competere con le squadre più rappresentative della nostra regione, coinvolgendo giovani generazioni di pallavolisti con programmi e tecnici professionali in grado di fare sognare gli atleti ed essere un riferimento nello sport locale per la qualità del lavoro e l’impegno profuso".

E ancora: "Dal 2007 ad oggi sono stati tanti i successi sportivi del BVolley, prima in ambito provinciale e poi anche in quello regionale, possiamo sostenere senza falsa modestia che la pallavolo Bellaria Igea Marina ha contribuito in maniera importante a questo risultato sportivo, a fare conoscere il BVolley Romagna in tutta la nostra regione. Purtroppo oggi il progetto ha terminato la sua fase espansiva, a nostro giudizio non siamo riusciti a rinnovarci, le società presenti nel progetto sono rimaste poche e geograficamente lontane, non permettendo di allestire squadre competitive all’altezza del progetto BVolley. Per le nostre società questa decisione non vuole essere comunque un addio ma bensì un arrivederci, augurando al progetto e agli autori che ne faranno parte, di trovare nuova linfa e risorse come nei momenti più belli della sua stori"a.